« On ne renoncera pas », Les Démocrates après le rejet en commission de la loi d’amnistie

Le vote défavorable en commission de la proposition de loi portant amnistie n’est que le début d’une saga qui est partie pour durer dans le temps. Les Démocrates pensent réintroduire son document toutes les fois qu’il est rejeté.

En commission mercredi 3 Janvier2024, les députés de la commission des lois et de la législation ont voté majoritairement contre la proposition de loi portant amnistie en faveur de certaines personnalités politiques.

17 voix contre et 06 pour. C’est par ce résultat, issu du vote des députés réunis au sein de la commission des lois que la proposition de loi spéciale portant amnistie de l’opposition a été rejetée hier. Avant même ce passage infructueux du texte, qui aurait dû permettre le retour des exilés et la libération des détenus tels que l’ancienne ministre Reckya Madougou, l’expert constitutionnel Joël Aïvo, etc., des voix importantes s’étaient déjà élevées du côté du parti au pouvoir pour sonner l’alarme.

C’était d’abord le président de la république, Patrice Talon qui, lors de son intervention du 23 décembre 2023 à la télévision nationale a évoqué la question. Selon lui, le « projet n’est pas réalisable ». Le Chef de l’État a présenté un avis technique pour démontrer que le projet tel que conçu n’est pas viable.

De plus, d’autres législateurs du parti au pouvoir, tels que Dakpè Sossou de la 18e circonscription électorale et Assan Séïbou du Bloc Républicain, ont exprimé leur point de vue sur la question.

Après ces différents points de vue, le résultat du vote du document en commission des lois ne devait surprendre personne.

…Nous allons travailler à la réintroduire

Après le vote défavorable en commission des lois, le regard est désormais tourné vers la plénière. A ce niveau, la proposition de loi portant amnistie de certaines personnalités politiques n’a pas plus de chance de passer. En dehors du groupe parlementaire Les Démicrates, initiateur de la proposition de loi, la position des deux autres composantes de l’Assemblée nationale est déjà connue.

Cependant, le parti Les Démocrates n’entend pas baisser les bras. Il a pris la ferme résolution de réintroduire la même loi au cas où la plénière la rejetait. C’est l’avis du député Habibou Wouroucoubou, exprimé lors d’une intervention radiophonique ce jeudi 4 Janvier 2024.

« Depuis la réaction du président de la République (NDLR 23/12/2023), c’était évident que ses députés ne pouvaient pas faire autrement. Ils ne sont pas indépendants », a déclaré l’élu de la 8è circonscription électorale. «

En séance plénière, nous aurons tous l’occasion de présenter nos arguments et de montrer au peuple béninois que nos vis à vis agissent de manière malveillante, a insisté l’opposant.

Nous devons nous engager à reprendre le contrôle en 2026, sans devoir rendre de comptes à qui que ce soit, a affirmé le député Habibou Wouroucoubou.

Il a ensuite ajouté : « Cependant, qu’ils comprennent que chaque fois que la loi sera rejetée, nous allons travailler à la réintroduire. Ils doivent se préparer à cela. Nous ne renoncerons pas. », a t-il martelé.