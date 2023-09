« On était qualifié pendant une quinzaine de minutes », Gernot Rohr après Mozambique-Bénin

En conférence de presse ce samedi à Maputo, Gernot Rohr a réagi à la non qualification du Bénin pour la CAN 2023, battu par le Mozambique. Et le coach des Guépards estime que les siens ne méritaient pas le résultat de la rencontre.

Absent lors de la précédente édition au Cameroun, le Bénin ne disputera pas non plus la phase finale de la CAN 2023. Les Guépards ont échoué à prendre part à cette messe continentale après leur défaite de ce samedi face aux Mozambique. Contre les Mambas dans un match comptant pour la sixième journée des éliminatoires, les Béninois se sont inclinés sur le score de 3-2. Une grosse désillusion pour les visiteurs qui tenaient pourtant la rencontre par le bon bout.

En zone mixte après la rencontre, le sélectionneur Gernot Rohr n’a pas caché sa déception. « C’était un match plein. On était qualifié pendant une quinzaine de minutes en menant 1 but à 0. Le plan de jeu a été bien respecté. On a fait exactement ce qu’on a voulu faire dans la première demi-heure, c’est à dire les mettre en difficulté et marquer un but. Là où ça a coincé, c’est d’avoir encaissé ensuite ces 2 buts alors qu’on avait l’avantage du vent. On a manqué de rigueur« , a déclaré le technicien franco-allemand dans des propos relayés par Roméo AKLOZO.

« A la mi-temps, on s’était dit que ce n’est pas perdu. A la reprise, on a égalisé et on a encore eu des balles de 3-2 pour nous. Malheureusement, on a manqué d’efficacité. Après, on a pris tous les risques et le 3è but mozambicain est anecdotique (….) Le Mozambique est une bonne équipe et on les félicite. On a fait jeu égal et il nous fallait peu de chose, c’est à dire un peu plus de rigueur défensive pour gagner ce match« , a-t-il ajouté.

Malgré cette cuisante élimination, Gernot Rohr retient du positif dans cette campagne des Guépards: l’intégration réussie des jeunes pousses de la tanière. Signe que l’avenir est prometteur selon l’ancien entraineur des Super Eagles. « On continue de faire confiance aux jeunes. Il a eu un nouveau ( Andréas Hountondji) qui a été titularisé sur le côté gauche. Il s’est bien battu. On n’avait pas Tosin Aiyegun. C’est un regret. Peut-être qu’avec lui, on aurait été encore plus efficace« , poursuit-il.

« Il se fait que les jeunes n’ont pas démérité. Dodo Dokou, Andréas Hountondji, Rachid Moumini, David Tchetchao, Prince Ricardo Dossou… En défense, il y a le jeune Ouorou Tamimou qui m’a fait bonne impression lors des entraînements, il va vite et il a de l’avenir. On peut compter sur les jeunes. C’est bon pour l’avenir », a-t-il conclu.

«L’objectif de la Fédération et du ministère, c’est de se qualifier pour le Mondial 2026 »

Avec la clôture de l’aventure CAN, place désormais à celle de la Coupe du monde 2026, avec les phases qualificatives qui démarrent en novembre prochain. Logés dans le groupe C avec l’Afrique du Sud, le Nigéria, le Rwanda, le Lesotho, et le Zimbabwe, les Guépards visent la qualification pour la phase finale pour la première fois de leur histoire. Une priorité pour le sélectionneur Gernot Rohr.

« (….) L’objectif de la Fédération et du ministère, c’est de se qualifier pour la Coupe du monde 2026. C’est aussi notre ambition », avait confié le technicien franco-allemand aux journalistes lors de sa première conférence de presse en tant que coach des Guépards.

