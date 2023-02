OM-PSG: humilié par Mbappé, Eric Bailly sort du silence

Coulé par Kylian Mbappé, à l’instar de toute l’équipe, Eric Bailly a réagi à la lourde défaite de l’OM face au PSG (0-3), dimanche soir, en Ligue 1. Et le défenseur ivoirien met le revers des siens sur le dos de la déconcentration.

Eric Bailly a été le symbole de la déroute de l’OM face au PSG, dimanche soir, en Ligue 1. En réception des Parisiens dans un match disputé au vélodrome, les Phocéens se sont inclinés sur le score de 3-0. Les poulains de l’entraîneur Igor Tudor ont été punis par Kylian Mbappé et Lionel Messi, les buteurs de cette soirée cauchemardesque pour les marseillais.

De retour sur l’aire de jeu après sa longue absence pour suspension, le défenseur ivoirien n’a tenu qu’une vingtaine de minute. Après avoir résisté face à Kylian Mbappé en début de partie, l’ancien de Manchester United a craqué à la 25e minute en laissant beaucoup trop de latitude à l’international français, qui a eu tout loisir d’ouvrir le score face à Pau Lopez.

Quatre minutes plus tard, le vice-champion du monde a encore fait des misères à l’international ivoirien en expédiant son centre entre ses jambes pour trouver Lionel Messi au second poteau pour le 2-0.

Une prestation médiocre qui lui a d’ailleurs valu les remontrances de Thierry Henry. «Mbappé exceptionnel oui, mais aidé, je suis désolé… Eric Bailly, ce n’est pas possible d’être si bas à chaque action. Il est 5 mètres derrière sa ligne. Alors, je comprends, la vitesse fait peur, mais, quand-même, il faut être aussi un peu courageux», a tancé le consultant de Prime Vidéo.

Face aux critiques, le défenseur des Éléphants a enfilé la toge pour se disculper. «Comme tout le monde, j’ai eu un match très compliqué. Déjà, on avait bien préparé la partie. Le début de rencontre était vraiment très intéressant. Mais après, il y a eu des petites erreurs et face à de tels joueurs, ça se paie cash. (…) Comme vous l’avez vu, au début, c’était un marquage individuel. Après, quand on est bas, on repasse en zone. Mais il y a eu des moments de déconcentration, c’est une défaite très difficile», a déclaré Bailly, rapportés par Africa Top Sport.