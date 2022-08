Officiel: Sébastien Desabre, nouveau sélectionneur de la RDC

L’ancien entraineur des Chamois Niortais va prendre les rênes de l’équipe première de la RDC, a annoncé le technicien français sur les réseaux sociaux.

Cette fois-ci, c’est officiel. La RDC a un nouveau sélectionneur. Il s’agit du technicien français Sébastien Desabre. Sans manager depuis le départ d’Hector Cuper, libéré pour insuffisance de résultat, la Fédération congolaise de football a en effet choisi l’ancien entraineur de FC Niort pour conduire les destinées des Léopards.

C’est Sébastien Desabre lui-même qui a annoncé la nouvelle dans un communiqué sur son compte Twitter. «Je suis très heureux de vous annoncer que je suis le nouveau sélectionneur de la RD Congo. Je remercie la direction des Chamois Niortais, les joueurs, mon staff, l’ensemble du club et les supporters pour les deux enrichissantes années», a écrit dimanche le technicien de 46 ans en guise d’adieu à son ancienne équipe.

Selon la presse congolaise, Sébastien Desabre a signé un contrat de trois ans pour un salaire compris entre 40.000 et 45.000$. Débarqué à la tête d’une équipe en difficulté dans les éliminatoires de la CAN 2023 (reporté à 2024) où les Léopards sortent de deux défaites consécutives, face au Gabon et contre le Soudan, Desabre a été libéré de la lourde tâche de conduire les congolais à la phase finale de la compétition qui se tiendra en janvier/février en Côte d’ivoire. Cependant, la Fédération congolaise attend du technicien français la construction d’une équipe à même de se qualifier à la phase finale de la CAN 2025.