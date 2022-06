Officiel: Nice tient le remplaçant de Christophe Galtier parti au PSG

L’OGC Nice a officialisé l’arrivée de l’entraîneur Suisse Lucien Favre à la tête de l’équipe. Le technicien de 64 ans remplace Christophe Galtier parti au PSG.

Alors que Christophe Galtier devrait très prochainement prendre les rênes du PSG, l’OGC Nice a déjà trouvé le remplaçant de son technicien français. Le club niçois a officialisé ce lundi l’arrivée du Suisse Lucien Favre sur le banc des pensionnaires de Ligue 1. Les Aiglons mettent ainsi fin au suspens alors que le technicien de 64 ans a dirigé ce matin sa première séance d’entraînement avec le groupe sans être officiellement nommé.

«Lucien Favre de retour à l’OGC Nice. Christophe Galtier ne dirige plus l’équipe première de l’OGC Nice. Ce lundi, la reprise des Aiglons a été animée par Lucien Favre, dont le club est fier d’annoncer le retour», indique le communiqué publié sur le site officiel de Nice.

Lucien Favre retrouve donc son ancien club quatre ans après son départ au Borussia Dortmund. Le Suisse avait dirigé le club niçois entre 2016 et 2018. Un passage réussi avec une troisième place décrochée en Ligue 1 en 2017 et une qualification pour les barrages de la Ligue des champions. De retour aux affaires, le coach de 64 ans va cette fois-ci tenter de qualifier les Aiglons pour les prochaines compétitions européennes.

En attendant, le boss de Nice, Sir Jim Ratcliffe, se félicite déjà du retour de Favre. « Je suis absolument ravi que Lucien Favre nous rejoigne. C’est un entraineur expérimenté, qui a rencontré le succès en Bundesliga, mais aussi ici à Nice. Partout il a suscité respect et admiration. Sa façon de faire évoluer ses équipes nous plait et correspond parfaitement à la vision que nous avons chez INEOS du style de jeu que nous voulons pour l’OGC Nice », a déclaré l’Anglais sur le site de l’OGCN.

Pochettino retarde l’officialisation de Galtier

Selon l’Equipe, l’officialisation de Christophe Galtier en tant que nouvel entraîneur du PSG devrait être faite d’ici la semaine prochaine. D’après le journal français, les dirigeants parisiens et le champion de France 2021 ont déjà trouvé un accord pour un contrat de deux saisons plus une en option. Le club de la capitale doit maintenant trouver un accord financier avec Mauricio Pochettino et ses adjoints avant d’officialiser l’arrivée du technicien français.