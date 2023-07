Officiel: le PSG annonce sa première recrue estivale

-Publicité-

C’était annoncé depuis plusieurs jours, c’est maintenant officiel. Milan Skriniar est un joueur du Paris Saint-Germain. Le défenseur slovaque quitte l’Inter Milan et s’engage avec les Franciliens pour les 5 prochaines saisons.

Milan Skriniar devient ainsi la première recrue estivale du Paris Saint-Germain. La nouvelle a été annoncée par le champion de France en titre ce jeudi, via un communiqué sur son site. “Le Paris Saint-Germain se réjouit d’annoncer la signature de Milan Škriniar pour les cinq prochaines saisons. Le défenseur slovaque s’engage avec le Club jusqu’au 30 juin 2028.”, explique le PSG dans sa publication.

Né et formé à Žiar nad Hronom, en Slovaquie, le colosse de 1m88 a commencé sa carrière professionnelle au MŠK Žilina en 2011. L’année suivante, il a remporté un doublé Coupe-Championnat avant d’être prêté au Zlaté Moravce en 2013 pour gagner en expérience. Considéré comme un joueur prometteur, il découvre l’Italie en janvier 2016. La Sampdoria l’a recruté et il est rapidement devenu un joueur indispensable, disputant 38 matchs avec son club et devenant le plus jeune défenseur à jouer au moins 35 matchs de Serie A.

🆕✍️



Le Paris Saint-Germain se réjouit d’annoncer la signature de Milan Škriniar pour les cinq prochaines saisons.



Le défenseur slovaque s’engage avec le Club jusqu’au 30 juin 2028.#WelcomeŠkriniar — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 6, 2023 - Publicité-

En 2017, il a été élu meilleur défenseur du championnat et Milan Škriniar a continué à gravir les échelons. L’Inter Milan l’a alors recruté et il a porté le maillot des Nerazzurri à 246 reprises au cours de cinq saisons, marquant 10 buts. Il a enrichi son palmarès en remportant le championnat d’Italie en 2021, la coupe d’Italie en 2022 et 2023, ainsi que la Supercoupe d’Italie en 2021 et 2022.

Appelé en équipe nationale de Slovaquie pour la première fois en mai 2016, quelques semaines avant de disputer l’Euro, Milan Škriniar compte déjà 60 sélections avec son pays, à seulement 28 ans. Désormais, il compte sur son expérience pour aider son nouveau club, qu’il est heureux d’avoir rejoint, à atteindre ses objectifs. « Je suis très heureux de faire partie de ce merveilleux Club. Le PSG est l’un des clubs les plus forts au monde avec des joueurs de classe mondiale et des supporters fantastiques. », a déclaré Milan Škriniar au site du PSG.

Articles similaires