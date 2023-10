Officiel: le français Patrice Neveu n’est plus le sélectionneur du Gabon

Patrice Neveu a été limogé de son poste de sélectionneur de l’équipe nationale du Gabon en raison de performances jugées insuffisantes, selon un communiqué diffusé dimanche soir à la télévision nationale par le président de la Fédération gabonaise de football (Fegafoot), Pierre Alain Mounguéngui.

La goutte d’eau qui a fait déborder le vase a été l’élimination du Gabon de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 en Côte d’Ivoire, face à la Mauritanie. Cette contre-performance a conduit à la décision de limoger le sélectionneur français des Panthères, Patrice Neveu.

Pour prendre la relève de Neveu, la Fédération Gabonaise de Football a choisi Thierry Mouyouma en tant que sélectionneur intérimaire, avec Cédric Moubamba comme adjoint, Claude Albert Mbouronouo comme directeur technique national, Daniel Cousin en tant que manager général, et Eric Mouloungui en tant que directeur général adjoint.

Patrice Neveu avait pris en charge la sélection gabonaise en mai 2019 et avait dirigé l’équipe lors de vingt-neuf matchs officiels. Son bilan comprenait 12 victoires, six matchs nuls et dix défaites, avec 31 buts marqués et 27 buts encaissés.