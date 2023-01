Officiel: Dortmund s’offre le jeune Julien Duranville

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux ce vendredi, le Borussia Dortmund a annoncé l’arrivée du jeune attaquant belge Julien Duranville.

Plutôt discret sur ce marché hivernal, le Borussia Dortmund vient de s’offrir le jeune attaquant Julien Duranville. En effet, la dernière pépite du football belge, âgé de 16 ans, a débarqué chez le BVB ce vendredi en provenance d’Anderlecht. Le club allemand, qui a annoncé la nouvelle via ses réseaux sociaux, a déboursé 9 millions d’euros pour boucler l’opération.

«Le club de Bundesliga Borussia Dortmund a recruté l’international belge U19 Julien Duranville. Le jeune de 16 ans, qui a passé hier la visite médicale obligatoire, s’est engagé à long terme avec le BVB», peut-on notamment lire dans le communiqué de l’actuel 5è de Bundesliga.

✍️ BVB verpflichtet Julien Duranville



Borussia Dortmund hat den belgischen U19-Nationalspieler Julien #Duranville verpflichtet. Der 16-Jährige hat sich langfristig an den #BVB gebunden.



ℹ️ Zur Meldung:https://t.co/BG2iv9HUCs — Borussia Dortmund (@BVB) January 27, 2023

“L’ailier Duranville, qui est sur la dernière ligne droite de sa convalescence après une blessure musculaire subie à l’automne, est considéré comme l’un des plus brillants talents de son année. Il a fait ses débuts à l’âge de 16 ans et cinq jours dans l’équipe professionnelle du RSC Anderlecht, 34 fois champion de Belgique, a joué six matchs en Jupiler Pro League jusqu’à présent cette saison et a marqué son premier but début septembre”, a ajouté le club dans sa publication.

Au sein du Borussia Dortmund, Julien Duranville va donc poursuivre sa progression et tenter, pourquoi pas, de suivre les pas de son ainé, Erling Haaland, qui a fait les beaux jours du club allemand, avant de rejoindre Manchester City cet été. En tout cas, l’arrivée du jeune attaquant belge réjouit déjà le directeur sportif du BVB, Sebastian Kehl. « Nous sommes très heureux que Julien et sa famille nous accordent une grande confiance et qu’il porte désormais nos couleurs. Julien est un ailier rapide, techniquement fort et créatif en qui nous voyons un grand potentiel« , a-t-il déclaré dans le communiqué du club, ajoutant:

« Nous aimerions travailler ensemble dans les années à venir pour tirer parti de ce potentiel et faire avancer son développement – afin de nous l’avons déjà prouvé plusieurs fois par le passé avec de jeunes talents. Notre objectif principal est maintenant d’intégrer Julien dans notre équipe professionnelle et dans le nouvel environnement le plus rapidement possible et de l’amener progressivement au niveau de la Bundesliga.”