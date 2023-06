Officiel: Dortmund annonce le transfert de Jude Bellingham au Real Madrid

-Publicité-

Dans un communiqué publié ce mercredi après-midi, le Borussia Dortmund a annoncé un accord avec le Real Madrid pour le transfert de Jude Bellingham. Les Merengues vont débourser 100 millions d’euros plus les bonus.

L’opération doit être finalisée, mais le transfert de Jude Bellingham au Real Madrid est confirmé. Aujourd’hui, le Borussia Dortmund a annoncé avoir conclu un accord avec la Casa Blanca pour le transfert du jeune milieu de terrain anglais. Les Marsupiaux ont annoncé la nouvelle dans un communiqué ad hoc.

“Le joueur Jude Bellingham est sur le point d’être transféré du Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (« BVB ») au Real Madrid C.F. (« Real Madrid »). Les parties sont parvenues à un accord sur le fond aujourd’hui. Les détails contractuels doivent encore être coordonnés et documentés. La réalisation du transfert est également soumise à un traitement approprié et en temps opportun conformément aux dispositions du système de correspondance des transferts de la FIFA (FIFA TMS)”, a écrit le club allemand.

Cotés en bourse, les Marsupiaux ont été obligés de communiquer le montant exact de la transaction. «Le Real Madrid versera à BVB une indemnité de transfert fixe de 103,0 millions d’euros si le transfert est mis en œuvre. En outre, il a été convenu le versement d’indemnités variables de mutation dans la limite d’un montant total d’environ 30 % du montant de l’indemnité forfaitaire de mutation», précise l’annonce du BVB.

Le Real Madrid est donc sur le point de s’offrir sa première recrue du mercato, et ce n’est pas des moindres. Déjà impressionnant physiquement malgré son jeune âge, Bellingham totalisait 14 buts et 7 offrandes en cette saison 2022-2023, en 42 matchs toutes compétitions confondues. Il va venir renforcer un milieu de terrain déjà bien fourni avec les jeunes Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et le plus expérimenté Luka Modric et Toni Kroos.

