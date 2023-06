Officiel: Dani Ceballos prolonge au Real Madrid

En fin de contrat le 30 juin prochain, Dani Ceballos a prolongé son bail avec le Real Madrid de quatre ans, soit jusqu’en 2027. Le club a annoncé la nouvelle ce vendredi via un communiqué officiel.

Le Real Madrid poursuit son opération prolongation. Après Toni Kroos et Nacho, c’est au tour de Dani Ceballos de prolonger l’aventure au Real Madrid. Le milieu de terrain de 26 ans est désormais lié jusqu’en 2027 avec le club de la capitale espagnole. La nouvelle a été officialisée ce vendredi par le deuxième de la dernière édition de la Liga.

“Dani Ceballos a joué pour le Real Madrid en 120 matchs sur quatre saisons, au cours desquels il a remporté 11 titres : 2 européens Coupes, 3 Coupes du Monde des Clubs, 2 Super Coupes d’Europe, 1 Ligue, 1 Copa del Rey et 2 Super Coupes d’Espagne. Dani Ceballos a été international avec l’Espagne à 13 reprises. Et il a été champion d’Europe avec les équipes espagnoles des moins de 19 ans et des moins de 21 ans.”, précise le club madrilène dans un communiqué.

Après avoir terminé son prêt de deux ans à Arsenal en 2021, Dani Ceballos n’a pas encore réussi à s’imposer en tant que titulaire incontestable, mais il continue de rendre de précieux services à l’équipe dirigée par Carlo Ancelotti. Selon la presse espagnole, le milieu de terrain espagnol devrait obtenir plus de temps de jeu lors de la saison prochaine. Cela s’annonce toutefois compliqué, avec la récente arrivée de Jude Bellingham qui vient s’ ajouter aux valeurs sûres que sont Camavinga et Aurélien Tchoumanéni.

