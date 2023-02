Officiel: à 55 ans, la légende japonaise Kazuyoshi Miura signe en Europe

Dans un communiqué publié ce mercredi soir, Oliveirense, club de D2 portugaise, a annoncé la venue du vétéran japonais Kazuyoshi Miura sous la forme d’un prêt en provenance de Yokohama FC. A 55 ans, la légende du football nippon s’offre un nouveau défi.

A 55 ans, Kazuyoshi Miura n’est pas prêt d’arrêter sa carrière. Jouant du Yokohama FC, la légende du football japonais vient de s’offrir une nouvelle aventure en Europe. Le vétéran nippon a été en effet été prêté par son club, au pensionnaire de deuxième division portugaise, l’Oliveirense.

«Je ferai de mon mieux pour être moi-même et montrer à tout le monde comment je joue. Je vous souhaite tout le meilleur au Yokohama FC. Merci beaucoup» a-t-il déclaré dans un communiqué annonçant son départ de son précédent club.

Kazuyoshi Miura, proche de fêter son 56e anniversaire (le 26 février), est né en 1967 et a débuté dans le foot en 1982. L’attaquant a connu une carrière remarquable en jouant pour différents clubs notamment au Brésil, ou encore pour le Genoa en Italie et le Dinamo Zagreb en Croatie.

Avec 55 buts en 89 matchs joués pour le Japon entre 1990 et 2000, il a acquis le surnom de « King Kazu » et a inspiré le personnage de Tsubasa Ohzora dans la célèbre série de manga « Captain Tsubasa » (connu en France sous le nom d’Olive et Tom).