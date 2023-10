Nigéria: un policier licencié pour avoir violé une détenue de 16 ans en garde à vue

Un fonctionnaire de la police nigériane a été licencié et poursuivi pour avoir violé une détenue de 16 ans placée en garde à vue. L’information a été confirmée par le commandement de la police de Benue.

Belasa Iyangedue n’est plus un agent de la police nigériane. Il a été licencié et poursuivi pour avoir eu des relations sexuelles avec une jeune fille de 16 ans, Nguemo Terkaa, pendant sa détention. Le commissaire d’État de la police Bartholomew Onyeka a confirmé l’incident aux journalistes mardi 3 octobre à Makurdi.

Selon le CP Onyeka, les faits se sont déroulés au poste de police divisionnaire de Tse Agbaragba, Konshisha LGA le 15 août dernier. Alors qu’il était de garde, Belasa Iyangedue a fait sortir de sa cellule une fille de 16 ans qui avait été placée en garde à vue pour diffamation. Il l’a ensuite emmenée dans la chambre de garde des agents pour avoir des relations intimes avec la détenue.

La victime, après sa libération sous caution le lendemain, a signalé l’incident à l’officier de police divisionnaire, ce qui a conduit à l’arrestation de l’agent et à l’ouverture d’une enquête criminelle par le Département d’enquête criminelle de l’État de Makurdi. À l’issue de l’enquête, l’agent de police a été licencié.

« La police est un organe discipliné et, en tant qu’organe statutaire chargé de la lutte contre la criminalité et de sa gestion, ces personnes ne sont pas autorisées à rester dans le système. Non seulement il a été licencié, mais des poursuites ont été engagées à son encontre », a déclaré le commissaire de police de l’État, M. Bartholomew Onyeka, aux médias.