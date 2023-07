Nigéria: le 3è homme le plus riche du pays à perdu la moitié de sa fortune, voici pourquoi

- Publicité-

Le Nigérian Mike Adenuga, PDG de Globacom et président de Conoil, a connu une chute spectaculaire de sa valeur nette, qui est actuellement de 3,6 milliards de dollars. Une conséquence des réformes actuelles du nouveau président Bola Tinubu.

Selon un rapport publié par l’agence de presse économique nigériane Nairametrics , la valeur nette du milliardaire nigérian a considérablement diminué, passant de 6,3 milliards de dollars initialement rapportés en janvier par Forbes à 3,6 milliards de dollars.

Mike Adenuga a perdu 2,7 milliards de dollars en raison d’un certain nombre de circonstances. Tout d’abord, sa valeur nette a souffert de la directive du président nouvellement élu du pays d’unifier les taux de change du pays. Ce même facteur a également contribué à une baisse significative de la valeur nette de l’homme le plus riche d’Afrique et natif du Nigéria, Aliko Dangote, qui a été pendant un certain temps, en conséquence, poussé à la deuxième place sur la liste des personnes les plus riches de Forbes Africa.

- Publicité-

De plus, les investissements d’Adenuga dans des sociétés privées telles que Conoil et Globacom sont responsables de la baisse de la valeur nette.

Adenuga, qui occupe actuellement le troisième rang en termes de richesse au Nigeria, a fait fortune grâce à ses incursions dans les industries des télécommunications et de la production pétrolière. Avec des millions de membres, Globacom, son réseau de téléphonie mobile, est le troisième opérateur au Nigeria. De plus, six blocs pétroliers sont exploités par son entreprise d’exploration pétrolière, Conoil Producing, dans le delta du Niger.

Le milliardaire nigérian a lancé Globacom en 2003, et il est depuis devenu l’une des plus grandes entreprises de télécommunications au Nigeria, avec des opérations au Ghana et en République du Bénin. Au fil des ans, sa valeur nette a varié, atteignant un sommet de 10 milliards de dollars en 2015 après avoir culminé à 7,3 milliards de dollars en 2022.

Articles similaires