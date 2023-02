Nigéria: la CEDEAO appelle à la diffusion accélérée et transparente des résultats de l’élection présidentielle

A travers une déclaration commune avec l’Union Africaine sur la phase post-électorale de l’élection générale nigériane du 25 février 2023, la CEDEAO a appelé la Commission électorale nationale indépendante (INEC) du Nigéria, à accélérer la diffusion transparente des résultats au grand public, afin d’apaiser les angoisses et les tensions.

La CEDEAO a déclaré ce mardi, qu’elle suit avec une attention rigoureuse, la collecte progressive et la publication des résultats des élections par la Commission électorale nationale indépendante (INEC) du Nigéria.

« Le processus électoral est toujours en cours », a-t-elle rappelé aux différentes parties prenantes. « Bien que nous reconnaissions que le décompte des résultats à tous les niveaux est un élément essentiel du processus, nous exhortons l’INEC à accélérer la diffusion transparente des résultats au grand public, afin d’apaiser les angoisses et les tensions », a ajouté l’organisation sous-régionale.

Appel à la retenue

Dans son communiqué, la CEDEAO a exhorté tous les partis politiques et leurs candidats à appeler leurs partisans à faire preuve d’un maximum de retenue et à s’abstenir d’utiliser un langage provocateur et de diffuser des informations erronées, ce qui ne ferait qu’exacerber les tensions politiques, la division et la violence en cette période critique, avec le potentiel de saper les progrès démocratiques progressistes que le Nigeria a continuellement réalisés au fil des ans.

Appelant à la patience jusqu’à la publication officielle des résultats du scrutin, la CEDEAO a exhorté les agences de sécurité à continuer de s’acquitter de leurs fonctions de manière professionnelle dans le plus grand respect de l’État de droit. « Nous appelons entre outre les partis politiques et leurs candidats à régler les différends électoraux par des moyens pacifiques et le dialogue, conformément à la loi« .

L’opposition conteste les résultats partiels

Les partis d’opposition du Nigeria demandent l’annulation de l’élection présidentielle, dénonçant des manipulations massives des résultats. Ils exigent la tenue d’un nouveau scrutin ainsi qu’un vote de défiance à l’encontre du président de la Commission électorale nationale.

La course à la présidentielle est très serrée entre trois favoris, avec la possibilité d’un second tour envisagée pour la première fois depuis le retour du pays à la démocratie en 1999. Les élections présidentielles sont un enjeu majeur pour le Nigeria, plombé par une économie en berne, les violences récurrentes de groupes armés et de bandits, ainsi qu’un appauvrissement généralisé de la population. La suite des événements reste incertaine alors que la tension politique s’intensifie dans le pays le plus peuplé d’Afrique.