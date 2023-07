Nigéria : des hommes armés tuent un inspecteur de police

- Publicité-

Lors d’une attaque au Nigéria, des hommes armés ont tiré et tué l’inspecteur de police Jude Ukpaka, lui volant son fusil AK-47 et ses munitions dans la zone de gouvernement local d’Ughelli North, dans l’État du Delta.

L’inspecteur Ukpaka, ainsi que deux autres collègues de Dragon 19 attachés au commandement de la région d’Ughelli, tenaient un poste de contrôle près de l’axe Evwreni de la route est-ouest lorsque l’attaque s’est produite mercredi. Le fourgon de patrouille de la police, un Toyota Hilux, a été lourdement endommagé par des balles frappant son pare-brise.

Cet incident survient deux mois seulement après que deux policiers, Ujeyah Matthew et le sergent Ijebu, ont été tués et que leurs armes à feu ont été volées dans la communauté d’Ekredjebor, dans la zone de gouvernement local d’Ughelli Nord.

- Publicité-

Selon une commerçante locale nommée Esther, des voleurs armés avaient auparavant attaqué des voyageurs revenant de Bayelsa dans la même zone mercredi matin.

Les détails entourant l’attaque contre les policiers font toujours l’objet d’une enquête et le responsable des relations publiques de la police d’État, DSP Bright Edafe, n’était pas disponible pour commenter au moment de la rédaction du rapport.

Une source de sécurité a révélé que les autres policiers au point de contrôle ont réussi à s’échapper dans le marais dès qu’ils ont vu les hommes armés s’approcher d’eux, cherchant refuge jusqu’à ce qu’une équipe les sauve du commandement de la région d’Ughelli.

- Publicité-

Malheureusement, l’inspecteur Ukpaka a reçu une balle dans le côté droit de la poitrine et est décédé sur les lieux. Les assaillants ont volé un fusil AK-47 portant le numéro de série 08266 et des balles réelles non précisées.