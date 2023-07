Niger: Foumakoye Gado, haut représentant de Mohamed Bazoum arrêté

Ce lundi 31 juillet 2023, quelques jours après le coup d’État au Niger, les putschistes viennent d’arrêter Foumakoye Gado, proche du président Mohamed Bazoum.

En effet, après avoir destitué le président nigérien, les forces armées effectuent une série d’arrestations, comme il est habituel après la chute d’un régime politique. Selon nos confrères Afrique sur 7, ce lundi, le représentant principale de Mohamed Bazoum a été interpellé.

Foumakoye Gado est un homme politique perspicace et apprécié dans le monde politique nigérien. Il fait partie de la longue liste de personnalités et de dignitaires du régime qui a été démantelé par les putschistes. Malgré l’absence de communication officielle des putschistes concernant ces arrestations, il est important de noter que la junte a appréhendé environ dix personnalités.

Pour rappel, depuis décembre 2022, Foumakoye Gado est membre du comité exécutif national du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, le PNDS Tarraya, qui est au pouvoir. Il fait partie des collaborateurs les plus proches et est dévoué au successeur de Mahamadou Issoufou.