Niger : 4 individus en possession de chanvre indien arrêtés

Au Niger, la police nationale a annoncé, dans un communiqué daté du 17 janvier 2024, avoir saisi d’importantes quantités de drogue tant dans le département de Konni, situé dans la région de Tahoua, que dans la région de Zinder.

Dans le cadre de sa lutte contre le trafic de drogue, les forces de l’ordre ont réussi à confisquer d’importantes quantités de stupéfiants dans différentes régions du pays. Selon les informations fournies par la police, une opération menée par l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS) antenne de Konni a conduit à l’arrestation d’un individu chez lui, dans le département de Konni. La perquisition a permis de saisir 1,035 kg de cannabis, 294,5 comprimés de tramadol, 55 comprimés de diazépam D5 et 251 comprimés d’exol.

Les investigations ultérieures ont révélé l’existence d’un réseau de trafic international de cannabis, dont le principal fournisseur opère à Amarawa (Illela), au Nigeria, avec une ramification à Kalmalo (Nigeria). La destination finale de la drogue était la ville de Konni, où l’individu interpellé effectuait des livraisons à ses clients. Dans le cadre de l’enquête, trois individus de nationalité nigériane ont été arrêtés à Illela le 12 janvier 2024. En effet, ils circulaient à moto et transportaient 17,795 kilogrammes de cannabis en direction de Konni pour approvisionner leur complice déjà interpellé. La drogue était dissimulée au milieu de sacs contenant des bidons de carburant fraudé, dans le but de tromper la vigilance des forces de défense et de sécurité le long de la frontière.

Par ailleurs, dans la région de Zinder, le service régional de l’OCRTIS a interpellé quatre individus de nationalité nigérienne en possession de chanvre indien. Le premier avait 45 boules pesant 23,555 kg destinées à la vente au Djado, le deuxième transportait 275 grammes de cannabis, tandis que les deux derniers avaient 67 cornets pesant 420 grammes. Les deux premiers individus ont été appréhendés suite à des informations reçues dans le quartier de Gangaran Djida, à Zinder, tandis que les deux autres ont été arrêtés à la barrière.