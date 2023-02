Neymar-Mbappé: la guerre des égos relancée?

Les dernières virées de Neymar, aperçu dans un fast-food et jouant au poker, est une réponse à la sortie médiatique de Kylian Mbappé, selon le consultant Daniel Riolo.

La défaite du PSG en Ligue des champions mardi dernier, battu par le Bayern Munich en huitième de finale aller, a visiblement fait ressortir de vieux querelles entre Neymar et Mbappé. Auteur d’une entrée remarquable où il a failli remporter le match pour les Parisiens, le Français avait recadré ses coéquipiers dans des propos déguisés.

« je pense qu’il faut surtout que tous nos joueurs soient en bonne santé. Chacun doit bien manger, bien dormir et se préparer au maximum. Nous avons vu que quand nous jouons un football offensif et que nous allons de l’avant, ils ne sont pas à l’aise. Nous allons aller là-haut pour gagner et nous qualifier», avait déclaré KM7 au micro de Canal+ en fin de match.

Des conseils mis de côté par le Brésilien, déjà critiqué par son voisinage. Comme le rapporte les médias franciliens, la star auriverde a été aperçue à un tournoi de poker récemment, sans parler d’un cliché de lui et ses proches dans une ligne de fast food bien connue, et qui n’a pas manqué de faire réagir.

Des virées qui font dire à Daniel Riolo que c’est une réponse à la sortie médiatique du Bondynois. « Il provoque Mbappé par rapport à sa phrase », a lancé jeudi le consultant, dans l’After Foot. « Il dit ‘Mbappé ferme ta gueule, je me fous de ce que tu dis’ ».

La guerre des égos relancée?

Ce n’est pas la première fois que les deux avant-centres se lancent des piques par presses interposées. En fin de l’année dernière, Neymar avait liké le post d’un supporter qui reprochait à Mbappé de se considérer comme le boss du PSG, après avoir appris que le joueur de 24 ans aurait demandé à ses dirigeants de vendre l’international auriverde cet été.

La guerre des égos entre les deux stars parisiennes semble donc se relancer, au grand dam du PSG qui a signé cette semaine sa troisième défaite consécutive, à trois semaines de la huitième de finale retour contre le Bayern, en Ligue des champions.