« Ne quittez pas votre domicile », un lion échappé met la ville de Berlin en alerte (Vidéo)

Un lion échappé met les autorités berlinoises en alerte. L’animal sauvage se baladerait librement dans la capitale allemande. La police appelle les habitants à rester chez eux.

La police berlinoise a émis un avertissement dans la nuit de mercredi à jeudi indiquant qu’un grand prédateur, probablement une lionne, se trouvait en liberté dans la banlieue sud de Berlin. « Veuillez éviter de quitter la maison en raison d’un animal sauvage échappé dans la région de Kleinmachnow, Teltow & Stahnsdorf « , ce message a été diffusé sur le téléphone de certains Berlinois et par haut-parleur.

Via les réseaux sociaux et des véhicules munis de haut-parleurs, il a été recommandé aux habitants de la zone de ne pas quitter leur domicile et de garder leurs animaux de compagnie à l’intérieur. Les autorités se sont exprimées à la radio allemande RBB et précisent qu’« il y a eu divers contacts visuels, nous supposons donc pour le moment qu’une lionne se promène librement ». Une vidéo circule sur les réseaux sociaux dans laquelle on peut apercevoir l’animal. L’absence de crinière pourrait confirmer qu’il s’agit bien d’une femelle.

— (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) July 20, 2023

L’origine de l’animal reste encore floue et la police a expliqué à la radio allemande que « ni les parcs animaliers, ni les zoos, ni les cirques n’ont perdu un animal correspondant ». Une vaste opération de recherche a été lancée par la police et les pompiers. Si le fauve est localisé, il sera anesthésié et amené dans un établissement consacré au bien-être animal.