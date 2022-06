Naples : Victor Osimhen revient sur sa blessure « quasi mortelle »

Dans un entretien accordé à la radio Wazobia FM, l’attaquant du Napoli Victor Osimhen est revenu sur sa grave blessure contractée contre l’Inter le 21 novembre dernier en Série A. L’attaquant nigérian a confié qu’il a eu du mal à s’en remettre.

Le 21 novembre dernier, lors du match de la 13è journée de Série A entre l’Inter Milan et le Napoli, l’attaquant nigérian Victor Osimhen a été victime d’une terrible blessure au visage lors d’un choc avec le défenseur adverse, Milan Skriniar. Opéré pour de multiples fractures, le buteur nigérian, qui avait raté la CAN au Cameroun, est revenu sur cette épreuve qu’il a dû traverser pour la radio Wazobia FM.

«La blessure que j’ai eue contre l’Inter donnait la sensation d’être une blessure quasi mortelle. Je suis le seul à l’avoir ressentie et je ne peux pas l’expliquer parce que j’étais blessé au visage et au corps. (…) Je suis passé par beaucoup d’épreuves. Beaucoup de nuits sans sommeil. Je ne pouvais pas dormir, je ne pouvais pas manger à cause de la douleur», a déclaré le joueur de 23 ans.

Fort heureusement, Victor Osimhen est parvenu à reprendre l’entraînement plus tôt que prévu, retrouvant par ailleurs un excellent niveau. D’ailleurs, le 13 juin dernier, lors de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023 dans le groupe A, l’attaquant napolitain a inscrit un quadruplé pour la victoire (10-0) du Nigeria contre Sao Tomé et Principe.