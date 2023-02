Naples: Victor Osimhen a sauté plus haut que Cristiano Ronaldo

Victor Osimhen a effectué un saut à 2,58 m du sol pour marquer un but contre la Spezia dimanche. C’est deux centimètres de mieux que Cristiano Ronaldo, qui était monté très haut en 2019 contre la Sampdoria.

Victor Osimhen est inarrêtable cette saison. Meilleur buteur de la Série A, avec 16 buts en 17 journées, l’attaquant nigérian a inscrit un doublé ce dimanche lors de la victoire (3-0) des siens contre la Spezia, à l’occasion de la 21è journée du championnat italien. Après un premier but refusé pour hors-jeu, le natif de Lagos a finalement été récompensé à la 68e minute, lorsqu’il a sauté plus haut que Nikolaou et Drangowski pour inscrire le deuxième but des Napolitains.

Une réalisation inscrite sur un saut exceptionnel, mesurée à 2,58 m du sol, selon les médias italiens. Une performance remarquable, puisque c’est deux centimètres de plus que Cristiano Ronaldo, qui avait marqué face à la Sampdoria sur une tête à 2,56 m du sol en 2019. Une forme individuelle incroyable de Victor Oshimen qui profite bien au Napoli, qui fonce à vive allure sur le Scudetto en fin de saison.

Osimhen Airlines vi porta in cielo ✈️

Contro lo Spezia arriva 2,58 metri 🤯

Superati i 2,56 di Ronaldo contro la Sampdoria#SpeziaNapoli #DAZN pic.twitter.com/YHEpR5ureV — DAZN Italia (@DAZN_IT) February 6, 2023

En effet, les Partenopei, portés par leur meilleur buteur et leur génie géorgien Khvicha Kvaratskhelia (8 buts, 11 passes décisives), comptent 13 points d’avance sur l’Inter après 21 journées et sont sur une série de cinq victoires de rang en championnat. Difficile d’imaginer comment le club pourrait passer à côté du titre de champion cette année. Un Scudetto qui échappe à la ville de Campanie depuis la saison 1989-1990.

Le résumé de la victoire de Naples contre la Spezia