Nahomi Amoussou et Alafé Wakili séparés? La vérité sur leur prétendue divorce

L’animatrice télé, Nahomi Amoussou ou Tata Nahomi a réagi à sa prétendue séparation d’avec le journaliste Alafé Wakili avec qui elle est en couple depuis 13 ans.

Tata Nahomi et son époux, le journaliste Alafé Wakili sont toujours ensemble contrairement aux rumeurs évoquant leur divorce. La polémique sur leur séparation est née en pleine période de Saint Valentin où Tata Nahomi s’est affichée avec un autre homme que son époux.

‘’Après l’émission Matin Bonheur du mercredi 8 février 2023, j’ai fait un post avec plusieurs photos dont celle-ci (NDLR : la photo polémique) pour inviter à retrouver l’émission en ligne sur YouTube. Malheureusement, je suis envahie depuis mardi 14 février 2023 de messages et d’appels pour me consoler d’un quelconque divorce d’avec l’amour de ma vie Wakili Alafé et pour me souhaiter bonne chance avec mon nouveau compagnon », a-t-elle expliqué.

Pour l’animatrice, elle est toujours en couple avec son mari. « Je suis et reste Mme Alafé par la Grâce de Dieu depuis 13 ans », a souligné Tata Nahomi. Elle clarifie que l’homme avec qui elle a fait la photo est son collègue et frère depuis plus de 10 ans.

« S’il vous plaît, arrêtez de voir le mal partout. Le mariage n’est pas la finalité de la vie. Après un mariage, on ne renie pas ses amis ni ses parents. Pour ceux qui me connaissent vraiment, je n’ai pas changé mes relations, ni mes habitudes malgré la petite notoriété que Dieu m’accorde pour l’instant. Que Dieu nous accorde la sagesse et l’intelligence », a ajouté Mme Nahomi Alafé née Amoussou.