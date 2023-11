Museveni accuse les puissances occidentales d’être derrière le terrorisme en Afrique

- Publicité-

Connu pour son franc parler, le président Ougandais Yoweri Museveni, a accusé mercredi, des puissances occidentales, sans les nommés, d’être derrière le terrorisme en Afrique.

Le président ougandais, Yoweri Museveni, a vivement critiqué la Grande Bretagne et les États-Unis pour avoir déconseillé à leurs ressortissants de voyager en Ouganda, suite à l’attaque récente attribuée aux Forces démocratiques alliées (ADF), liées à l’organisation Etat islamique, dans le parc national Queen Elizabeth.

« On m’a rapporté que les Américains, paniqués, ont conseillé à leurs citoyens de ne pas se rendre en Ouganda. Ils nagent dans l’erreur », a déclaré Museveni lors d’une cérémonie d’enrôlement de 2000 policiers, mercredi. « Si la situation était aussi grave, c’est nous qui devrions conseiller aux gens de ne pas venir en Ouganda et non les Britanniques et les Américains. Nous savons toujours ce que nous faisons », a-t-il ajouté, qualifiant d’erreurs, les actions de Washington et de Londres, menées sous le coup de panique face à la situation sécuritaire, selon lui.

Bien que Museveni ait imputé l’incident récent aux ADF, responsables de la mort de deux touristes anglais et sud-africain ainsi que de leur guide ougandais, il a réfuté la suggestion selon laquelle l’Ouganda serait désormais un lieu à risque pour les touristes.

« Les gendarmes du monde »

Le président ougandais a ensuite accusé certaines puissances occidentales d’alimenter le terrorisme en Afrique, soulignant que ce terrorisme est soit créé, soit entretenu par ces mêmes acteurs qui tentent de jouer « les gendarmes du monde ». Il a également pointé du doigt l’Organisation des Nations unies (ONU), affirmant que le chaos en Libye et dans les pays du Sahel a été causé par certains acteurs agissant à travers des structures non démocratiques de l’ONU, comme le Conseil de sécurité.

Museveni a exprimé son incompréhension quant à la coexistence de responsables de l’ONU avec des groupes terroristes opérant dans l’est de la République démocratique du Congo depuis deux décennies. Il a accusé ces structures internationales, sponsorisées par des grandes puissances, d’avoir créé un espace permettant aux insurgés de se former et de piller les ressources congolaises, au détriment des populations locales.

Les Forces démocratiques alliées, auparavant un groupe extrémiste ougandais, se sont implantées dans l’est de la RDC où elles mènent des attaques contre des cibles militaires et civiles. En Ouganda, depuis 2021, ces insurgés ont également intensifié leurs actions, notamment en juin dernier, lorsqu’ils ont tué 37 écoliers à la frontière avec la RDC.