Mozambique-Bénin: « plaise à Dieu, ça va marcher… », Dodo Doku

Le milieu défensif des Guépards, Dodo Doku, assure que le Bénin va tout faire pour arracher sa qualification pour la CAN 2023 face au Mozambique, même si un coup de pouce divine ne se refuserait pas.

Le Bénin joue ce samedi sa qualification pour la phase finale de la CAN 2023. Les Guépards affronteront le Mozambique à Maputo, à l’occasion de la sixième journée des éliminatoires. Troisième du groupe L, à deux longueurs de l’adversaire mozambicain, la team Bénin doit impérativement prendre les trois points de la victoire face aux Mambas pour composter son ticket pour le voyage en Côte d’ivoire, hôte de la 34è édition de la Coupe d’Afrique, qui se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024.

Une mission dantesque pour les 25 Guépards convoqués pour cette expédition. Déjà à Cotonou, les ambassadeurs béninois ont effectué dans l’après-midi du lundi leur première séance d’entrainement. Egalement de la partie, Dodo Doku a assisté à ce premier round axé surtout sur la circulation et la conservation de balle. A la fin de la partie, le milieu défensif s’est confié à la presse.

Dans des propos rapportés par Le Matinal, le joueur du club égyptien de Smouha SC a assuré que les siens sont déterminés à remporter la victoire face aux Mambas. « Pour cette rencontre, nous sommes tous motivés. On sait que ça ne va pas être facile, mais le mieux c’est d’aller d’abord au charbon et plaise à Dieu, ça va marcher… Actuellement, je sens que le groupe est vraiment motivé. On sait qu’on va là-bas pour une bataille. On sait que nous allons rentrer avec les trois points. Ça c’est sûr », a rassuré Dodo.

Pour rappel, le match Mozambique-Bénin est prévu samedi 9 septembre prochain à Maputo à partir de 15h (GMT).

