Mondial U17 2023: le programme complet de la compétition

Découvrez le calendrier complet de la Coupe du monde U17. La compétition se déroulera du 10 novembre au 2 décembre 2023 en Indonésie.

Tournoi prisé des recruteurs à la quête de futurs cracks, la Coupe du monde U17 démarre dans quelques jours. La compétition se déroulera du 10 novembre au 2 décembre 2023 en Indonésie. Vingt-quatre équipes venues des quatre coins de la planète vont prendre part à cette messe mondiale.

Quatre nations africaines vont représenter le continent à ce tournoi indonésien. Il s’agit du Sénégal, du Mali, du Maroc et du Burkina-Faso. Les Lionceaux de la Téranga se retrouvent dans la poule D aux côtés du Japon, de l’Argentine et de la Pologne. Le Maroc, vice-champion d’Afrique en titre, figure quant à lui dans le groupe A de l’équipe hôte, l’Indonésie, en compagnie de l’Équateur et du Panama.

Le Mali est logé dans le groupe B aux côtés de l’Espagne, du Canada et de l’Ouzbékistan. En ce qui concerne le Burkina-Faso, les jeunes Étalons se retrouvent dans le groupe E aux côtés de la France, de la Corée du Sud et des États-Unis.

Le calendrier complet de la Coupe du monde U17

Les groupes

Groupe A : Panama Maroc Indonésie Équateur

Groupe B : Mali Ouzbékistan Espagne Canada

Groupe C : Nouvelle-Calédonie Angleterre Brésil Iran

Groupe D : Japon Pologne Argentine Sénégal

Groupe E : France Burkina Faso République de Corée États-Unis

Groupe F : Venezuela Nouvelle-Zélande Mexique Allemagne



Le programme complet (heure en GMT)

Phase de groupes

Vendredi 10 novembre : 9h, Panama – Maroc (Groupe A), Gelora Bung Tomo Stadium 9h, Mali – Ouzbékistan (Groupe B), Manahan Stadium 12h, Indonésie – Équateur (Groupe A), Gelora Bung Tomo Stadium 12h, Espagne – Canada (Groupe B), Manahan Stadium

Samedi 11 novembre : 9h, Nouvelle-Calédonie – Angleterre (Groupe C), Jakarta International Stadium 9h, Japon – Pologne (Groupe D), Si Jalak Harupat Stadium 12h, Brésil – Iran (Groupe C), Jakarta International Stadium 12h, Argentine – Sénégal (Groupe D), Si Jalak Harupat Stadium

Dimanche 12 novembre : 9h, France – Burkina Faso (Groupe E), Jakarta International Stadium 9h, Venezuela – Nouvelle-Zélande (Groupe F), Si Jalak Harupat Stadium 12h, Corée du Sud – États-Unis (Groupe E), Jakarta International Stadium 12h, Mexique – Allemagne (Groupe F), Si Jalak Harupat Stadium

Lundi 13 novembre : 9h, Maroc – Équateur (Groupe A), Gelora Bung Tomo Stadium 9h, Espagne – Mali (Groupe B), Manahan Stadium 12h, Indonésie – Panama (Groupe A), Gelora Bung Tomo Stadium 12h, Ouzbékistan – Canada (Groupe B), Manahan Stadium

Mardi 14 novembre : 9h, Brésil – Nouvelle-Calédonie (Groupe C), Jakarta International Stadium 9h, Sénégal – Pologne (Groupe D), Si Jalak Harupat Stadium 12h, Angleterre – Iran (Groupe C), Jakarta International Stadium 12h, Japon – Argentine (Groupe D), Si Jalak Harupat Stadium

Mercredi 15 novembre : 9h, États-Unis – Burkina Faso (Groupe E), Jakarta International Stadium 9h, Mexique – Venezuela (Groupe F), Si Jalak Harupat Stadium 12h, France – Corée du Sud (Groupe E), Jakarta International Stadium 12h, Nouvelle-Zélande – Allemagne (Groupe F), Si Jalak Harupat Stadium

Jeudi 16 novembre : 9h, Canada – Mali (Groupe B), Gelora Bung Tomo Stadium 9h, Ouzbékistan – Espagne (Groupe B), Manahan Stadium 12h, Maroc – Indonésie (Groupe A), Gelora Bung Tomo Stadium 12h, Équateur – Panama (Groupe A), Manahan Stadium

Vendredi 17 novembre : 9h, Pologne – Argentine (Groupe D), Jakarta International Stadium 9h, Sénégal – Japon (Groupe D), Si Jalak Harupat Stadium 12h, Angleterre – Brésil (Groupe C), Jakarta International Stadium 12h, Iran – Nouvelle-Calédonie (Groupe C), Si Jalak Harupat Stadium

Samedi 18 novembre : 9h, Allemagne – Venezuela (Groupe F), Jakarta International Stadium 9h, Nouvelle-Zélande – Mexique (Groupe F), Si Jalak Harupat Stadium 12h, États-Unis – France (Groupe E), Jakarta International Stadium 12h, Burkina Faso – Corée du Sud (Groupe E), Si Jalak Harupat Stadium



Huitièmes de finale

Lundi 20 novembre : 8h30, Match 37, Manahan Stadium 12h, Match 38, Manahan Stadium

Mardi 21 novembre : 8h30, Match 43, Gelora Bung Tomo Stadium 8h30, Match 44, Si Jalak Harupat Stadium 12h, Match 40, Si Jalak Harupat Stadium 12h, Match 41, Gelora Bung Tomo Stadium

Mercredi 22 novembre : 8h30, Match 42, Jakarta International Stadium 12h, Match 39, Jakarta International Stadium



Quarts de finale

Vendredi 24 novembre : 8h30, Match 45, Jakarta International Stadium 12h, Match 46, Jakarta International Stadium

Samedi 25 novembre : 8h30, Match 47, Manahan Stadium 12h, Match 48, Manahan Stadium



Demi-finales

Mardi 28 novembre : 08h30, Match 49, Manahan Stadium 12h, Match 50, Manahan Stadium



Match pour la troisième place

Vendredi 1er décembre : 12h, Match 51, Manahan Stadium



Finale

Samedi 2 décembre : 12h, Match 52, Manahan Stadium