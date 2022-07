Mondial Féminin 2023: Tunisie-Sénégal et Cameroun-Botswana en pré-barrage

Éliminés en quart de finale de la CAN féminine 2022, la Tunisie, le Sénégal, le Cameroun et le Botswana s’affronteront ce weekend dans un match de repêchage avec pour enjeu, les qualifications pour les barrages intercontinentaux de la Coupe du monde féminine 2023.

Sorties de la CAN féminine 2022 après leurs défaites en quart de finale, la Tunisie, le Sénégal, le Cameroun et le Botswana restent cependant dans la course pour la Coupe du monde féminine 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les quatre nations vont s’affronter ce weekend dans un match de repêchage pour les barrages intercontinentaux.

Battues par l’Afrique du Sud (0-1), les Aigles de Carthage de la Tunisie s’expliqueront avec les Lionnes de la Téranga du Sénégal lors d’un match unique en pré-barrage qui aura lieu ce dimanche 17 juillet au complexe Moulay Hassan à Rabat à 18h. Le Cameroun de son côté croisera les crampons avec le Botswana. Les vainqueurs de ces rencontres devront défier d’autres adversaires qui restent à définir mais qui viendront d’un autre continent.

A noter que quatre nations du continent ont déjà validé leur ticket pour le Mondial féminin. Il s’agit du Maroc, de la Zambie, de l’Afrique du Sud et du Nigéria. Ces équipes disputeront d’ailleurs les demi-finales de la CAN féminine 2022. Pays organisateur, le Maroc affrontera le Nigéria, tenant du titre. L’autre demi-finale opposera l’Afrique du Sud à la Zambie, tombeuse du Sénégal.