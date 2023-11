Mondial 2026 (Q): un sifflet soudanais aux commandes d’Afrique du Sud vs Bénin

-Publicité-

La CAF a désigné les officiels qui seront aux commandes du match Afrique du Sud vs Bénin ce samedi, comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Et l’instance africaine a fait confiance à un quatuor soudanais.

En quête de son premier billet qualificatif pour la phase finale de la Coupe du monde 2026, le Bénin affronte l’Afrique du Sud ce samedi. Un match comptant pour la première journée de phase de groupe. Logés dans un groupe C avec le Nigéria comme favori, les Guépards doivent au moins arracher le point du nul face aux Bafana Bafana.

Pour ce match, c’est l’arbitre ISMAIL Mahmood Ali Mahmood qui sera aux commandes. Le sifflet soudanais officiera la partie aux côtés de ses compatriotes MOHAMED ABDALLAH Ibrahim et AHMED Elmoiz Ali Mohamed, respectivement premier et deuxième assistant. Le quatrième arbitre est également soudanais et a pour nom ALAMIN MOHAMED Alamin Alhadi. Quant au commissaire au match, il s’appelle DLAMINI Zide Gilbert et vient de l’Eswatini.