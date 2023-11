Mondial 2026 (Q): un sifflet béninois aux commandes de Burundi-Gambie

-Publicité-

L’arbitre béninois, Djindo Louis Hougnandandé, va officier le match Burundi-Gambie, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

L’arbitrage béninois sera également au rendez-vous des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 dans la zone Afrique, qui s’ouvrent en ce mois de novembre. Le sifflet béninois Djindo Louis Hougnandandé va en effet arbitrer le match Burundi-Gambie, comptant pour la première journée des phases qualificatives.

Le Burundi et la Gambie sont logées dans le groupe F, aux côtés de la Côte d’Ivoire, du Gabon, du Kenya et des Seychelles. Un groupe assez homogène même si les Éléphants et les Panthères font office de favoris.

Pour rappel, neuf poules de six équipes vont disputer ces phases qualificatives en Afrique. Les vainqueurs de chaque groupe seront automatiquement qualifiés pour la Coupe du Monde 2026.

Les quatre meilleurs deuxièmes participeront à un barrage continental pour déterminer un vainqueur. Celui-ci participera à un deuxième et dernier barrage auquel prendront part six équipes issues d’autres Confédérations. Les deux premières de ces six équipes se qualifieront pour la Coupe du monde et complèteront le plateau de 48 équipes.