Mondial 2026 (Q): le Bénin hérite de gros caïmans, le tirage au sort complet

La Confédération africaine de football a procédé ce jeudi à Abidjan en Côte d’ivoire au tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 dans la zone Afrique. Le Bénin est logé dans le groupe C avec l’Afrique du Sud et le Nigéria.

Les pays en lice pour la phase finale de la Coupe du monde 2026 sont désormais fixés sur leur sort. La CAF a procédé ce jeudi au tirage au sort des éliminatoires de la compétition dans la zone Afrique. Un tirage pas clément pour le Bénin, logé dans un groupe assez relevé. Les Guépards héritent en effet de la poule C avec l’Afrique du Sud, le Nigéria, le Rwanda, le Lesotho, et le Zimbabwe. De gros caïmans pour les poulains du sélectionneur Gernot Rorh, avec les Bafana Bafana et les Super Eagles qui font office de favoris.

Dans les autres groupes, le Sénégal, huitième de finaliste en titre, est logé de la poule B avec la RDC, la Mauritanie, le Togo, le Soudan et le Soudan du Sud. Le Maroc de son côté, croisera le fer avec la Zambie, le Congo, la Tanzanie, le Niger et l’Erythrée dans le groupe E.

Pour rappel, les vainqueurs de chaque groupe seront automatiquement qualifiés pour la Coupe du monde de la FIFA 2026. Les quatre meilleurs deuxièmes des poules joueront dans un tournoi de barrage de la CAF. Le vainqueur de ce tournoi participera à un deuxième et dernier barrage de la FIFA auxquels prendront part cinq autres équipes. Les deux premiers se qualifieront pour la Coupe du Monde.

Les première et deuxième journées de ces éliminatoires se tiendront du 13 au 21 novembre 2023, les troisième et quatrième journées du 3 au 11 juin 2024, les cinquième et sixième journées du 17 au 25 mars 2025, les septième et huitième journées du 1er au 9 septembre 2025, les neuvième et dixième journées du 6 au 14 octobre 2025.

Le tirage au sort complet

Groupe A

Égypte

Burkina Faso

Guinée-Bissau

Sierra Leone

Éthiopie

Djibouti

Groupe B

Sénégal

RD Congo

Mauritanie

Togo

Soudan

Soudan du Sud

Groupe C

Nigeria

Afrique du Sud

Bénin

Zimbabwe

Rwanda

Lesotho

Groupe D

Cameroun

Cap-Vert

Angola

Libye

Eswatini

Île Maurice

Groupe E

Maroc

Zambie

Congo

Tanzanie

Niger

Érythrée

Groupe F

Côte d’Ivoire

Gabon

Kenya

Gambie

Burundi

Seychelles

Groupe G

Algerie

Guinée

Ouganda

Mozambique

Botswana

Somalie

Groupe H

Tunisie

Guinée-Équatoriale

Namibie

Malawi

Libéria

Sao Tomé et Principe

Groupe I

Mali

Ghana

Madagascar

Centrafrique

Comores

Tchad

