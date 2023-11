Mondial 2026 (Q): la Tunisie enchaine, le Botswana renverse la Guinée

La Tunisie a assuré le minimum face au Malawi (1-0) ce mardi, à l’occasion de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Au Botswana, la Guinée s’est inclinée sur le score de 1-0.

Et de deux pour la Tunisie. Victorieux de São Tomé et Principe (4-0) lors de la première journée, les Aigles de Carthage ont enchainé ce mardi, à l’occasion de la deuxième journée. Contre le Malawi dans un match disputé au Bingu National Stadium, l’équipe chérifienne s’est imposée sur le score de 1-0.

L’unique but de la partie a été marqué Youssef Msakni sur un penalty transformé à la 88è minute. Avec ce résultat, la Tunisie prend la tête de la poule H, à égalité de point avec la Guinée Equatoriale (2è) et à trois longueurs devant le Malawi (3è).

Tombeur de l’Ouganda (2-1) lors de la précédente journée, la Guinée a cette fois-ci cassé les dents contre le Botswana. Le Syli national s’est en effet incliné face aux Zèbres (0-1) ce mardi, à l’occasion de la deuxième journée du groupe G.

Après une première période qui s’est achevée sur un score nul et vierge, les hommes de Kaba Diawara finissent par céder à la 79e minute sur l’ouverture du score de Kabelo Seakanyeng. Un score qui n’évoluera plus jusqu’au coup de sifflet final. Avec ce résultat, le Botswana prend la deuxième place au classement, devant la Guinée (3è), et derrière l’Algérie, seule en tête de la poule.