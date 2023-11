Mondial 2026 (Q): la pré-liste de l’Afrique du Sud face au Bénin

-Publicité-

Le sélectionneur de l’Afrique du Sud, Hugo Broos, a dévoilé une pré-liste de 44 Bafana Bafana pour les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Encore quelques semaines et les sélections africaines retourneront sur les terrains. La raison? Les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 sur le continent, avec les deux premières journées qui se disputeront ce mois de novembre. Egalement en lice, l’Afrique du Sud affrontera le Bénin au stade Moses Mabhida de Durban, le 18 novembre. S’en suivra un déplacement en terre rwandaise, le mardi 21 novembre.

Deux matchs décisifs pour les Bafana Bafana, donnés pour favoris du groupe C avec le Nigéria. Et pour mener à bien cette mission, le sélectionneur Hugo Broos a déjà lancé les préparatifs. Le technicien belge a dévoilé mercredi, une pré-liste de 44 joueurs, avec l’attaquant d’Al Ahly, Percy Tau.

Le groupe campera à l’Université de Pretoria le lundi 13 novembre, où ils disputeront quelques matchs amicaux avant que l’équipe ne soit réduite à 23 joueurs. Pour rappel, neuf poules de six équipes vont disputer ces phases qualificatives en Afrique. Les vainqueurs de chaque groupe seront automatiquement qualifiés pour la Coupe du Monde 2026.

Les quatre meilleurs deuxièmes participeront à un barrage continental pour déterminer un vainqueur. Celui-ci participera à un deuxième et dernier barrage auquel prendront part six équipes issues d’autres Confédérations. Les deux premières de ces six équipes se qualifieront pour la Coupe du monde et complèteront le plateau de 48 équipes.

La pré-liste de l’Afrique du Sud