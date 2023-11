Mondial 2026 (Q): la liste du Gabon sans Pierre Aubameyang

-Publicité-

Le sélectionneur du Gabon, Thierry Mayouma, a publié ce mardi sa liste des joueurs retenus pour les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Pierre-Emerick Aubameyang est le grand absent du groupe.

Dans un communiqué sur ses réseaux sociaux ce mardi, la Fédération gabonaise de football (Fégafoot) a dévoilé la liste des joueurs convoqués par le sélectionneur Thierry Mayouma pour la prochaine trêve internationale. Les Panthères recevront le Kenya le 16 novembre au nouveau stade de Franceville, avant de se déplacer en Burundi, trois jours plus tard. Deux rencontres comptant pour les première et deuxième journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Dans cette liste de 23 joueurs, on retrouve les habitués dont Mario Lemina (Wolverhampton, Angleterre), Denis Bouanga (Los Angeles FC, MLS), Aaron Apidangoyé (Sivasspor, Turquie) ou encore Didier Ndong (Al-Riyadh, Arabie saoudite). Absent lors du dernier rassemblement, le jeune défenseur central Urie-Michel Mboula (20 ans) signe son retour dans la tanière des Panthères. En revanche, pas de Pierre-Emerick Aubameyang. En difficulté cette saison à l’OM avec un seul but en 10 rencontres de Ligue 1, le joueur de 34 ans a été zappé par le nouveau coach gabonais. Pour rappel, les Panthères logent dans le groupe F, avec le Kenya, le Burundi, la Côte d’Ivoire, la Gambie et les Seychelles.

La liste du Gabon:

