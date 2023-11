Mondial 2026 (Q): la liste des Guépards du Bénin, avec Charbel Gomez

-Publicité-

Le sélectionneur national du Bénin, Gernot Rohr, a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Encore quelques semaines et les sélections africaines retourneront sur les terrains. La raison? Les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 sur le continent, avec les deux premières journées qui se disputeront ce mois de novembre. Egalement en lice, le Bénin affrontera l’Afrique du Sud au stade Moses Mabhida de Durban, le 18 novembre. Avant de croiser le fer avec le Lesotho, trois jours plus tard, toujours à Durban.

Deux déplacements décisifs pour les Guépards, logés dans un groupe C assez relevé. Pour cette mission, le sélectionneur Gernot Rohr a fait appel à l’ensemble de ses meilleurs éléments. On note le retour de Charbel Gomez et la première convocation de l’attaquant Steve-Warren Traoré.

Pour rappel, neuf poules de six équipes vont disputer ces phases qualificatives en Afrique. Les vainqueurs de chaque groupe seront automatiquement qualifiés pour la Coupe du Monde 2026.

Les quatre meilleurs deuxièmes participeront à un barrage continental pour déterminer un vainqueur. Celui-ci participera à un deuxième et dernier barrage auquel prendront part six équipes issues d’autres Confédérations. Les deux premières de ces six équipes se qualifieront pour la Coupe du monde et complèteront le plateau de 48 équipes.

La liste du Bénin: