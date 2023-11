Mondial 2026 (Q): la liste de l’Algérie avec Riyad Mahrez

-Publicité-

A l’instar de ses pairs sur le continent, le sélectionneur de l’Algérie, Djamel Belmadi, a communiqué ce vendredi sa liste des joueurs retenus pour le rassemblement de novembre, dédié aux éliminatoires de la Coupe du monde 2026 dans la zone Afrique.

A quelques jours de la prochaine trêve internationale, les sélections continuent de dévoiler progressivement leur liste des joueurs convoqués. C’est le cas de l’Algérie, avec son sélectionneur Djamel Belmadi qui vient de révéler la sienne pour les deux rencontres face à la Somalie (16 novembre à Baraki) et contre le Mozambique (19 novembre). Deux affiches comptant pour les première et deuxième journées des éliminatoires à la Coupe du monde 2026, organisée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

Le technicien de 47 ans a retenu un groupe de 23 joueurs avec le capitaine Riyad Mahrez. Critiqué cette saison pour sa performance mitigée du côté d’Al Ahli, l’attaquant des Fennecs a toujours la confiance de son entraineur qui l’a appelé pour cette échéance. Les autres cadres de la sélection, notamment l’expérimenté Islam Slimani ou encore les défenseurs Aïssa Mandi et Ramy Bensebaini. Houssem Aouar, Amine Gouiri et Yasser Larouci sont également convoqués, tout comme Youcef Atal, qui purge une sanction à l’OGC Nice. En revanche, pas de Yacine Brahimi, encore laissé de côté.

La liste de l’Algérie:

قائمة اللاعبين الخاصة بالتربص التحضيري لمبارتي الصومال والموزمبيق في إطار تصفيات كأس العالم 2026#DesertWarriors#123vivalAlgérie🇩🇿#WorldCup2026 pic.twitter.com/NdMcXb8GeS — Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) November 10, 2023