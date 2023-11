Mondial 2026 (Q): la liste de la Zambie avec Patson Daka

-Publicité-

25 Chipolopolos de la Zambie ont été convoqués par le sélectionneur Avram Grant pour les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Le sélectionneur de la Zambie, Avram Grant, a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour le rassemblement de novembre. Les Chipolopolos affronteront le Congo et le Niger, les 17 et 21 novembre 2023. Des rencontres comptant pour les première et deuxième journées des qualifications pour le Mondial 2026.

Le technicien israélien a appelé un groupe de 25 joueurs, avec la majorité des acteurs qui ont contribué à la qualification des Chipolopolos à la phase finale de la CAN 2023 (13 janvier-11 février 2024) en Côte d’Ivoire. Plus convoqué depuis deux ans, Brian Mwila fait son grand retour dans l’effectif.

La liste de la Zambie

GARDIENS DE BUT : Lawrence Mulenga (Power Dynamos), Francis Mwansa (Green Buffaloes), Charles Kalumba (Red Arrows)

DÉFENSEURS : Benedict Chepeshi (Flèches rouges), Killian Kanguluma (Kabwe Warriors), Stoppilla Sunzu (Jinan Xingzhou-Chine), Dominic Chanda (Power Dynamos), Luka Banda (Napsa Stars), Roderick Kabwe (Zakho SC-Irak), Zephaniah Phiri (Léopards de prison)

MILIEUX DE TERRAIN : Benson Sakala (FK Mlada-Tchèque), Andrew Mupande (Green Buffaloes), Golden Mafwenta (MFK Vyskov-Tchèque), Kings Kangwa (Crvena Zvezda-Serbie), Emanuel Banda (Club Rijeka-Croatie), Rally Bwalya (Sekhukhune- RSA), Clatous Chama (Simba-Tanzanie), Lubambo Musonda (Sikeborg-Danemark), Edward Chilufya (BK Hacken-Suède), Kelvin Kampamba (Zesco)

ATTAQUANTS : Lameck Banda (Lecce-Italie), Brian Mwila (Zanaco), Fashion Sakala (Al Fayha-Arabie Saoudite), Evans Kangwa (Quindao Hainiu-Chine), Patson Daka (Leicester-Angleterre).