Mondial 2026 (Q): la liste de la Somalie face à l’Algérie

Le sélectionneur de la Somalie, Rachid Lousteque, a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Rachid Lousteque a fait appel à un groupe de 26 joueurs pour le prochain rassemblement de la Somalie. Les Etoiles de l’Océan vont affronter l’Algérie le 16 novembre, et l’Ouganda, quatre jours plus tard. Dans ce groupe, on retrouve 12 joueurs qui viennent du championnat local, interrompu depuis un an. Le reste est formé de Somaliens évoluant dans des divisions inférieures à travers la planète. Seuls, trois logent en première division cette saison: un en Tanzanie, un à Malte et un en MLS.

Pour rappel, neuf poules de six équipes vont disputer ces phases qualificatives en Afrique. Les vainqueurs de chaque groupe seront automatiquement qualifiés pour la Coupe du Monde 2026.

Les quatre meilleurs deuxièmes participeront à un barrage continental pour déterminer un vainqueur. Celui-ci participera à un deuxième et dernier barrage auquel prendront part six équipes issues d’autres Confédérations. Les deux premières de ces six équipes se qualifieront pour la Coupe du monde et complèteront le plateau de 48 équipes.

La liste de la Somalie:

