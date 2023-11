Mondial 2026 (Q): la liste de la Guinée-Bissau face au Burkina Faso

-Publicité-

Le sélectionneur national de la Guinée-Bissau, Baciro Candé, a communiqué ce vendredi, sa liste des joueurs retenus pour les matchs contre le Burkina Faso et le Djibouti, comptant pour les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

La Guinée-Bissau va également disputer les phases qualificatives de la Coupe du monde 2026. Les Djurtus sont logés dans la poule A, avec le Burkina Faso, l’Egypte, la Sierra Leone, l’Ethiopie et le Djibouti. Un groupe assez homogène même si les Pharaons et les Etalons font office de favoris.

Les Bissau-guinéens affronteront les Burkinabè le 17 novembre, avant de croiser les crampons avec les Requins de la Mer Rouge, trois jours plus tard. Deux matchs comptant pour les première et deuxième journées des éliminatoires. Et pour cette double échéance, le sélectionneur Baciro Candé a dévoilé sa liste des joueurs retenus.

Dans ce groupe, on retrouve plusieurs joueurs d’origine sénégalaise dont le gardien de but Borains Ouparine Djoco (25 ans, Royal Francs) et l’attaquant Carlos Mendes Gomes (24 ans, Bolton Wanderers).

La liste de la Guinée Bissau

GARDIENS : Jonas Mendes, Ouparine Djoco, Celton Biai

DÉFENSEURS : Opa Sangante, Nanu, Marcelo Djalo, Soriano Mané, Oignon Mendes, Fali Cande, Jefferson Encada

MILIEUX : Alfa Semedo, Moreto Cassama, Carlos Mané, Janio Bikel, Fernando de Lacerda Gomes, Famana Quizera

ATTAQUANTS : Maman Baldé, Mauro Teixeira, Euciodalcio Gomes, Carlos Mendes Gomes, Franculin Dju, John Pedro Silva, Marciano Sanca Tchami