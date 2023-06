Mondial 2026: le Congo menacé d’exclusion

Dans un courrier adressé à la Fécofoot, la FIFA a menacé d’exclure le Congo des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, pour non paiement des indemnités de salaire dues à son ancien sélectionneur Sébastien Migné.

Le verdict est tombé pour le Congo. Les Diables Rouges ne participeront pas au tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 dans la zone Afrique. La décision a été notifiée à la Fédération congolaise (Fécofoot) par la FIFA dans un courrier adressé à l’instance nationale. Dans sa lettre, l’organe mondial reproche à la Fécofoot de ne pas s’acquitter des indemnités de salaire dues à l’ancien sélectionneur Sébastien Migné.

La Fédération congolaise a été condamnée à payer « 19 000 euros à titre de rémunération impayée, majorée des intérêts au taux de 5% annuel à calculer conformément à ladite décision (réf. 18-00839) » plus « 454 250 euros à titre d’indemnité pour rupture de contrat sans juste cause, plus 5% annuel à calculer conformément à ladite décision (réf. 18-00839) » à l’ancien sélectionneur. Le technicien français avait démissionné en 2018, soit un an après sa prise de fonction, pour salaires impayés. La Fécofoot doit également s’acquitter de « 15 000 Francs Suisses (15 327,94 euros, ndlr) » dus à la FIFA « à titre de frais de procédure ».

« Ainsi, conformément à ce qui précède, et considérant qu’à ce jour aucun paiement ne semble avoir été effectué par la Fédération Congolaise de Football (FECOFOOT) au Demandeur [Sébastien Migné] conformément à la Décision et au délai qui y est accordé, nous vous informons par la présente que la Fédération Congolaise de Football (FECOFOOT) est exclue de la Compétition Préliminaire de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Compte tenu de ce qui précède, la Fédération Congolaise de Football (FECOFOOT) n’est pas habilitée à participer au tirage au sort préliminaire de ladite compétition », a notifié la FIFA.

« Enfin, nous vous informons qu’en cas de paiement intégral des montants dus au demandeur avant le tirage au sort préliminaire de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, la Fédération Congolaise de Football (FECOFOOT) pourra être réintégrée dans ladite compétition », a conclu l’instance.

