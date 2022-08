Mondial 2023 (F): Afrique du Sud vs Brésil en amical

L’Afrique du Sud et le Brésil vont s’affronter en septembre prochain en match amical comptant pour les préparatifs de la Coupe du monde féminine 2023, ont annoncé les deux Fédérations nationales.

Champion d’Afrique et qualifié pour la Coupe du monde féminine 2023 qui aura lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud est déjà dans les préparations de ce grand rendez-vous du foot. A cet effet, les Banyana Banyana vont livrer en septembre prochain deux rencontres amicales avec la sélection brésilienne. Un choc des titans contre les Auriverdes, huit fois championnes de la Copa América Femenina et également qualifiées pour le Mondial australien.

L’information a été communiquée par l’Association sud-africaine de football et la Confédération brésilienne de football. Les rencontres se tiendront le mois prochain en Afrique du Sud. Le premier match a lieu au stade d’Orlando le 2 septembre à 16h00 GMT. Les deux équipes s’affronteront à nouveau trois jours plus tard dans un lieu à confirmer.

Rappelons que l’Afrique du Sud, le Maroc, la Zambie et le Nigéria sont les quatre représentantes de l’Afrique au Mondial féminin 2023. Les quatre nations ont obtenu leur billet pour la phase finale après avoir atteint les demi-finales à la CAN 2022 de la même catégorie. Les Lionnes de l’Atlas avaient accroché la seconde place sur le podium devant la Zambie qui a battu les Super Falcons en match de classement.

WAFCON champions Banyana Banyana to face Brazil https://t.co/QXc5O6q2y0 — Banyana_Banyana (@Banyana_Banyana) August 25, 2022