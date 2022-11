Mondial 2022: un Ghana à réaction tombe d’entrée face au Portugal

Malgré deux superbes buts, le Ghana s’est incliné face au Portugal ce jeudi au stade 974, dans le cadre de la première journée du groupe H, à la Coupe du monde 2022.

Dernier représentant africain, le Ghana tombe également pour son premier match de la Coupe du monde 2022. Les Black Stars se sont inclinés face au Portugal ce jeudi, à l’occasion de la première journée du groupe H. Malgré deux buts inscrits, les poulains du sélectionneur Otto Addo ont courbé l’échine sur le score de 3-2.

Moins offensif en première période mais avec une solide défense, le Ghana avait réussi à garder ses cages inviolés au terme des 45 première minutes. Les Black Stars ont su parfaitement déjouer les assauts portugais même s’ils peinaient à reproduire le leur. Mais cette stratégie va s’effondrer au retour des vestiaires.

Plus réalistes durant le second acte, les hommes de Fernando Santos vont contrecarrer les plans ghanéens. Auteur d’un match assez réussi pour sa cinquième Coupe du monde, Cristiano Ronaldo s’est chargé de débloquer la situation pour la sélection lusitanienne. Déjà buteur en première mi-temps, finalement refusé pour un hors-jeu, le quintuple Ballon d’Or a ouvert le score sur un penalty provoqué et transformé.

Un tir en force qui est allé se loger dans les cages de Ati-Zig malgré que le gardien ghanéen soit parti du bon côté (1-0, 65e). Mais la joie des Lusitaniens ne durera pas bien longtemps. En effet, un peu avant le dernier quart d’heure de jeu, André Ayew égalisait pour son équipe (1-1, 73e). Le capitaine des Black Stars profite de la passivité de la défense portugaise pour marquer le premier but africain dans ce Mondial.



A un peu de dix minutes de la fin de la rencontre, le jeu va s’emballer avec les Portugais qui ont marqué deux buts coup sur coup, par Joao Félix (78e, 2-1) puis sur une belle réalisation de Rafael Leão (3-1, 80e). A la 89è minute, le Ghana réduisait à nouveau la marque par l’intermédiaire de Bukari sur un centre de Baba Rahman (89e, 3-2). Les hommes d’Otto Addo aurait même pu arracher le 3-3 mais la frappe molle d’Inaki Williams fut détournée par Danilo Pereira. Score final : 3-2.

Le Ghana pourrait nourrir des regrets avec ce résultat mais montre qu’il a des arguments pour, ne serait ce que dépasser les phases de groupe dans ce Mondial. Prochain rendez-vous, lundi prochain face à la Corée du Sud, qui a fait match nul avec l’Uruguay (1-1).