Mondial 2022: « Qu’il demande à Dieu que je ne le croise pas », Lionel Messi menacé par un boxeur

Héros de la victoire précieuse de l’Argentine face au Mexique (2-0) le weekend dernier, Lionel Messi est depuis au cœur d’une polémique avec un champion du monde en poids mi-lourds qui a menacé la Pulga.

Une menace à prendre au sérieux? Grand artisan de la victoire précieuse de l’Argentine face au Mexique (2-0) samedi dernier, à l’occasion de la deuxième journée du groupe C, un résultat qui relance l’Albicéleste, Lionel Messi est depuis au cœur d’une polémique.

La Pulga est en effet menacée par le boxeur mexicain, Carnelo Alvarez, qui a notamment conquis ces dernières années des ceintures de champion du monde en poids mi-lourds et super-moyens.

Ce dernier reproche à l’attaquant du PSG d’avoir piétiné un maillot de l’équipe nationale du Mexique qui était dans le vestiaire de la sélection argentine. Un geste inacceptable aux yeux du boxeur qui à coup de tweet, a menacé le joueur de 35 ans pour cet affront infligé au maillot, et donc au drapeau mexicain.

« On a vu Messi nettoyer le sol avec notre chemise et notre drapeau ? Qu’il demande à Dieu que je ne le croise pas (avec des émojis poing) ! Tout comme je respecte l’Argentine, vous devez respecter le Mexique ! Je ne parle pas du pays (Argentine), je parle de Messi à cause de l’affront qu’il a fait », a martelé le boxeur mexicain. Le septuple Ballon d’Or est donc prévenu!

Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ???? — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Que le pida a Dios que no me lo encuentre!! 👊🏻👊🏻🤬🔥 — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Así como respeto Argentina tiene que respetar mexico!! no hablo del país(argentina) hablo de messi por su mamada que hizo. 👊🏻🔥 — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022