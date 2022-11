Mondial 2022: Pays de Galles – Angleterre, les compos officielles

Le Pays de Galles et l’Angleterre s’affrontent ce mardi soir, pour le compte de la troisième journée du groupe B de la Coupe du monde 2022. Découvrez les compos officielles des deux équipes.

La phase de groupe de cette 22è édition de la Coupe du monde tire peu à peu vers sa fin. Après le dénouement du groupe A, qui a vu les qualifications du Sénégal et des Pays-Bas, place au groupe B qui va également livrer son verdict ce mardi soir. A cette occasion, le Pays de Galles et l’Angleterre vont s’affronter dans un duel qui s’annonce palpitant.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Iran - - USA Fifa Coupe du Monde Pays de Galles - - Angleterre Fifa Coupe du Monde Tunisie - - France Fifa Coupe du Monde Australie - - Danemark Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Equateur 1 2 Senegal Fifa Coupe du Monde Pays-Bas 2 0 Qatar Fifa Coupe du Monde Portugal 2 0 Uruguay Fifa Coupe du Monde Brésil 1 0 Suisse

Avec une défaite et un nul comme bilan, les Gallois doivent absolument s’imposer et espérer un faux de ses autres concurrents pour poursuivre l’aventure. Pour ce choc, Les Dragons s’articulent en 4-3-3 avec Danny Ward dans les cages derrière Neco Williams, Joe Rodon, Chris Mepham et Ben Davies. La star de l’équipe Gareth Bale est évidemment alignée en attaque.

En face, les Anglais veulent repartir du bon pied après leur match nul (0-0) contre les USA lors de la précédente journée. Une victoire assurerait la première place de cette poule aux Three Lions. Pour y arriver, Gareth Southgate a aligné ses poulains en 4-3-3 avec Jordan Pickford comme dernier rempart. Jordan Henderson, Jude Bellingham et Declan Rice forment le milieu de terrain. Seul en pointe, Harry Kane est soutenu par Marcus Rashford et Phil Foden dans les couloirs.

Les compos officielles

Pays de Galles : Ward – Williams, Rodon, Mepham, Davies – Allen, Ampadu, Ramsey – Bale, Moore, James

Angleterre : Pickford – Walker, Stones, Maguire, Shaw – Henderson, Rice, Bellingham – Foden, Kane, Rashford