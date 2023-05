Mondial 2022: les révélations de Ngadeu sur Rigobert Song

Le défenseur camerounais Michael Ngadeu est revenu sur son absence sur la liste de Rigobert Song lors du Mondial 2022 au Qatar. Le joueur de Beijing Guoan en a profité pour clore la polémique sur sa supposée brouille avec Zambo-Anguissa.

L’éviction soudaine du défenseur central Michael Ngadeu de la sélection camerounaise, un élément clé des Lions Indomptables depuis 2016, a suscité de nombreuses spéculations quant aux raisons de sa mise à l’écart. Le joueur n’avait notamment pas été convoqué pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. L’une des explications les plus crédibles était un différend avec Samuel Eto’o, le président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot).

Selon certaines rumeurs, Ngadeu aurait critiqué les ingérences de Eto’o dans les décisions tactiques prises par le sélectionneur Rigobert Song. Une autre théorie qui a circulé était une altercation avec Zambo Anguissa. Cependant, le défenseur a récemment nié cette dernière affirmation. Sur le plateau de l’émission Kick off sur Canal 2 International, le champion d’Afrique 2017 a tenu à rétablir la vérité.

«J’ai reçu un message sur mon téléphone, deux minutes avant qu’ils ne commencent à lire la liste. J’ai reçu un message me disant qu’on vient d’enlever ton nom. (…) Il n’y a jamais eu de bagarre entre Zambo et moi et je ne me suis jamais bagarré avec qui que ce soit de l’équipe nationale», a assuré Ngadeu.

Après cette affaire, il est difficile d’imaginer que Michael Ngadeu puisse rejouer pour les Lions Indomptables. Le meilleur buteur camerounais lors de la CAN 2017, où son équipe a remporté la finale contre l’Égypte (1-2), semble avoir mis un terme à sa carrière internationale. De plus, il évolue désormais dans le championnat chinois au Beijing Guoan, où le niveau est inférieur à celui des championnats européens, ce qui rend encore moins probable un éventuel retour en sélection.

