Mondial 2022: le Portugal rejoint la France et le Brésil en huitièmes de finale

Le Portugal rejoint la France et le Brésil dans la liste des qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022. Les Lusitaniens ont validé leur ticket pour le second tour du tournoi après leur victoire de ce lundi soir face à l’Uruguay.

Au terme d’un match peu emballant, la bande à Cristiano Ronaldo s’est imposée sur le score de 2-0. Bruno Fernandes sur un doublé, a inscrit les deux buts de la rencontre.

Neutralisé par la Céleste au terme d’une première période pauvre en occasion de but, le Portugal est rentré au vestiaire avec un score de 0-0. La seconde mi-temps a été plus mouvementée avec les Lusitaniens qui se montraient plus agressifs sur le porteur du ballon.

Une stratégie qui n’a pas tardé à porter ses fruits avec l’ouverture du score signée Bruno Fernandes (54è). Le Milieu de terrain de Manchester United va s’offrir un doublé sur pénalty dans les arrêts de jeu (93è). Score final: 2-0.

Lors de la prochaine et ultime journée de la phase de poules, le Portugal ira affronter la Corée du Sud tandis que l’Uruguay rencontrera le Ghana, vendredi prochain à 16h (GMT+1).