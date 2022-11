Mondial 2022: Hazard et Davies titulaires, les compositions officielles de Belgique-Canada

Découvrez les compositions officielles de Belgique-Canada, prévu ce mercredi soir à partir de 20 heures (GMT+1), comptant pour la première journée du groupe F.

La Belgique d’Eden Hazard lance sa Coupe du monde 2022 ce mercredi soir face au Canada. Les deux équipes s’affrontent en effet au stade Ahmed bin Ali à partir de 20 heures (GMT+1). Un match décisif où le vainqueur prendra seul la tête du groupe F devant le Maroc et la Croatie qui se sont neutralisés un peu plutôt dans la journée (0-0).

Pour cette première rencontre des Diables Rouges, le sélectionneur Roberto Martinez a aligné un système 3-4-2-1 avec à la pointe de l’attaque, Michy Batshuay, qui remplace Romelu Lukaku, blessé la cuisse et forfait pour ce match. Derrière, on retrouve le duo Bruyne-Eden Hazard pour soutenir l’ancien joueur de Chelsea.

Dans l’entrejeu, Martinez a reconduit les cades habituels, Castagne, Tielemans, Witsel et Carrasco. Si Courtois est placé dans les cages, c’est Dendoncker qui accompagne Alderweireld et Vertonghen en défense. Dans le camp canadien, John Herdman a opté pour un 4-3-3, avec le Munichois Alphonso Davies et le Lillois Jonathan David alignés aux avant-postes aux côtés de Tajon Buchanan, l’attaquant de Bruges.

Les compositions officielles des deux équipes:

Belgique : Courtois – Dendoncker, Alderweireld, Vertonghen – Castagne, Witsel, Tielemans, Carrasco – De Bruyne, E. Hazard – Batshuayi

Canada : Borjan – Johnston, Vitoria, Miller, Laryea – Hoilett, Eustaquio, Hutchinson – Buchanan, J. David, Al. Davies