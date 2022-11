Mondial 2022: avant Pays de Galles vs Etats-Unis, Gareth Bale prévient les Américains

Gareth Bale a déclaré qu’il est prêt à arracher les trois points de la victoire face aux Américains, alors que le Pays de Galles affronte les Etats-Unis ce lundi en première journée du groupe B.

Le Pays de Galles s’apprête à disputer sa deuxième Coupe du monde après son premier passage en 1958, battu en quart de finale par le Brésil de Pelé. Capitaine de cette formation galloise, Gareth Bale entend conduire son équipe vers le sacre. « En tant qu’enfant, vous rêvez de voir le Pays de Galles dans une Coupe du monde, mais faire partie de l’équipe qui y parvient est un sentiment incroyable et un honneur de pouvoir le faire pour notre pays », déclaré l’ailier aux journalistes.

« Tout le monde en rêvait depuis si longtemps. Nous avons eu tellement d’appels rapprochés. Pour nous, être l’équipe qui franchissait la ligne était incroyable », a ajouté l’ancien joueur du Real Madrid alors que le Pays de Galles affronte les Etats-Unis ce lundi soir pour le compte de la première journée du groupe B.

Le Pays de Galles a fait une course choc jusqu’aux demi-finales de l’Euro 2016 et a de nouveau atteint la phase à élimination directe au Championnat d’Europe de l’année dernière. Malgré ses problèmes de blessures et son manque de précision dans les matchs, Bale, 33 ans, a été le moteur d’une campagne de qualification réussie pour la Coupe du monde. Et le Gallois va devoir encore montrer le chemin à son équipe ce soir face aux Américains.