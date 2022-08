Mondial 2022: Asamoah Gyan rêve d’un retour chez les Black Stars du Ghana

L’ancien capitaine des Black Stars, Asamoah Gyan, plus convoqué depuis la CAN 2019, rêve d’un retour en sélection. L’ex-buteur de Sunderland vise la Coupe du monde 2022 avec le Ghana.

Ecarté de la sélection depuis sa dernière aventure à la CAN 2019, Asamoah Gyan n’a toujours pas fait une croix sur l’équipe nationale du Ghana. A 36 ans et sans club depuis son départ du club local de Legon Cities FC, l’ancien capitaine des Black Stars rêve d’un retour chez les A. L’ex-buteur du Stade Rennais qui affirme être toujours en activité, souhaite disputer le Mondial 2022 avec les ghanéens, logés dans le groupe H avec le Portugal, la Corée du Sud et l’Uruguay.

«Je n’ai pas annoncé ma retraite», a rappelé l’attaquant au micro de la BBC. «Sur le plan du talent, tout est déjà là, donc je dois juste me préparer physiquement (….) La Coupe du monde est le rêve de tout footballeur. Je pense que j’ai encore un peu d’énergie en moi pour me le prouver une fois de plus. J’ai été absent pendant presque deux ans en raison de blessures, mais je dois simplement remettre mon corps en forme. C’est un programme de huit semaines et, selon mon préparateur physique, je m’améliore plus vite qu’il ne le pensait. Ensuite, je dois voir comment mon corps réagit à la pratique du football de compétition“, a ajouté le meilleur buteur africain de l’histoire de la Coupe du monde (6 buts).

Et le ghanéen a déjà un modèle en tête: «Tout peut arriver, vous savez. C’est déjà arrivé (Roger Milla, sorti de sa retraite pour jouer la Coupe du monde 1994 avec le Cameroun, ndlr)». Reste désormais à savoir si le sélectionneur des Black Stars, Otto Addo, qui semble décider à ne faire qu’avec la nouvelle génération et des binationaux fraîchement recrutés, va donner sa chance à Asamoah Gyan de disputer (peut-être) sa dernière Coupe du monde.