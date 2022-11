Mondial 2022 – Argentine: « On joue plus qu’un simple match de football »

En conférence de presse après la victoire de l’Argentine contre le Mexique (2-0), le sélectionneur Lionel Scaloni n’a pu retenir ses émotions.

L’Argentine s’est offerte un peu de répit dans cette Coupe du monde 2022. Dos au mur après sa défaite contre l’Arabie Saoudite (1-2) lors de la première journée, l’Albiceleste s’est relancé contre les Mexicains grâce à une masterclass de Lionel Messi (auteur d’un but et d’une passe décisive) pour une victoire 2-0. Un succès qui a fortement ému le sélectionneur argentin.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Japon - - Costa Rica Fifa Coupe du Monde Belgique - - Maroc Fifa Coupe du Monde Croatie - - Canada Fifa Coupe du Monde Espagne - - Allemagne Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Argentine 2 0 Mexique Fifa Coupe du Monde France 2 1 Danemark Fifa Coupe du Monde Pologne 2 0 Arabie Saoudite Fifa Coupe du Monde Tunisie 0 1 Australie

D’ailleurs, Lionel Scaloni avaient les larmes aux yeux après l’ouverture du score de Lionel Messi. Après la rencontre, l’Argentin a expliqué que c’était plus qu’un match de football pour lui, pour le reste de l’équipe et pour les supporters: «J’ai reçu un coup de fil de mon frère qui pleurait. On joue plus qu’un simple match de football. Chaque fois que vous devez jouer un match comme celui-ci, avec l’équipe nationale, ce sera toujours comme ça. Mais il est difficile de faire comprendre aux gens que demain, le soleil se lèvera, que vous gagniez ou non».

Malgré cette belle victoire, rien n’est encore fait pour l’Argentine. Les coéquipiers de Lionel Messi devront aller chercher la qualification pour les huitièmes de finale contre la Pologne de Robert Lewandowski, mercredi prochain, lors de la dernière journée du groupe C. L’Albiceleste devra évidemment sortir une prestation convaincante pour espérer poursuivre l’aventure.