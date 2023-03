« Mon père a quitté ma maman pour la maman de Dadju », Gims évoque les conflits entre leurs mères

Le rappeur franco congolais Gims a fait des confidences très sensibles sur sa vie familiale notamment ses relations avec son frère Dadju et leurs mères

Dadju et Gims, tous deux artiste très connus sont des frères. Né du même père et de mères différentes, les deux chanteurs n’on jamais affiché une certaine rivalité. Interrogé sur leur histoire familiale, Gims a révélé comment son père a quitté sa mère pour celle de Dadju.

« Souvent les histoires de famille, ça peut aller loin et créer des conflits entre les mamans. Par exemple moi, je n’ai pas la même maman que Dadju. Avec les autres, nous avons le même père et la même mère et avions grandi dans la maison contrairement à Dadju qui a grandi avec sa maman. Mon père, il a quitté ma maman pour la maman de Dadju et nos mamans se sont connues dans un clash », a confié Gims.

Selon lui, cette mutation de leur père d’une femme à une autre a engendré des conflits entre les mères, les fils et même divisé la famille. « Donc vous imaginez un peu ce que ça peut créer comme conflit dans une famille. Ce sont des choses à gérer et des pires histoires à gérer au niveau de la famille », a-t-il ajouté. Mais Gims rassure qu’aujourd’hui, son frère et lui sont plus qu’unis que jamais.

Gims et Dadju, confrères à la scène et demi-frères à la ville, parcoureront les routes de France ensemble pour un tour de chant en commun lors d’une tournée intitulée le Gims & Dadju Summer Tour 2023. Le duo se produira sur scène le 20 juillet 2023 aux Arènes de Bayonne.