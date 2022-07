Miss Côte d’Ivoire 2022: Sabine Dié débarque avec une « maison » sur la tête (vidéo)

Invitée à la grande soirée de la finale du concours Miss Côte d’Ivoire 2022, le samedi 02 juillet 2022, Sabine Dié, chef d’entreprise ivoirienne et promotrice de DKS Immobilier, a débarqué avec une « maison » sur la tête.

Sabine Dié est une Ivoirienne exerçant dans l’immobilier. Egalement une férue de la mode, elle a fait parler d’elle samedi dernier pour avoir arboré une robe rouge et un chapeau sous forme de maison pour faire la promotion de son entreprise.

Ce look de la PDG de DKS Immobilier a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. A l’en croire, la symbolique derrière ce look est « un Ivoirien, un toit. « Je suis la daïshi dans la promotion immobilière. Ces personnes qui me considèrent comme un modèle, la seule chose que je peux vous dire, c’est d’oser, de travailler et d’avoir un objectif », a-t-elle indiqué en réponse aux réactions suscitées par son style.

A noter que DKS Immobilier a offert à Miss Côte d’Ivoire 2022 une maison d’une valeur de 100 millions contrairement à l’année dernière, où Miss Olivia Yacé a reçu une maison de 50 millions de FCFA. « La miss est très belle, d’où la maison de 100 millions que je porte précieusement » sur la tête, dit-elle.